El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente fue reconocido por la revista estadounidense Time, medio que la incluyó en el listado de las 100 personas más influyentes de 2026.

En el apartado de “Líderes”, la Mandataria federal mexicana comparte este reconocimiento al lado de personalidades internacionales como el Papa León XIV; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente Donald Trump; el primer ministro canadiense Mark Carney y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

De acuerdo con Time, Sheinbaum Pardo inició su primer año de gobierno “bajo presión de todos lados”, desde los amagos arancelarios de su homólogo estadounidense hasta el crecimiento del crimen organizado y el tráfico de migrantes.

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“Sus críticos incluso afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo”, señaló la revista.

Sin embargo, subrayó que la respuesta de la primera mujer Presidenta de México fue diplomática, con una gestión que “golpeó con dureza” a los cárteles, allanando laboratorios clandestinos y transfiriendo a los capos más peligrosos a custodia estadounidense.

Además, destacó el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal designada como terrorista por el gobierno de Trump.

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“Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo”, indicó Time.

No obstante, la revista agregó que con una economía mexicana estancada, un auge delincuencial y miles de desaparecidos, puede resultar arduo convertir este prometedor comienzo en un “legado duradero”.

El perfil de la mandataria federal fue escrito por Ioan Grillo, periodista corresponsal británico especializado en la política mexicana y autor de varios libros sobre el crimen organizado en México.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que la mandataria aparece en el listado.

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