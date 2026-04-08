El candidato presidencial de Perú, Ricardo Belmont, volvió a colocarse en el ojo público en México luego de que, durante su mitin de cierre de campaña, retomó una de las frases del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su discurso, afirmó que para erradicar la delincuencia en su país, una de las principales preocupaciones del electorado, el ejemplo de los funcionarios públicos y las autoridades es fundamental.

Por ello, expresó: “Un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos".

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El candidato a la presidencia de Perú ya había mostrado su admiración por el exmandatario federal, pues el 9 de mayo de 2019, asistió a su conferencia matutina para hablar frente a él.

Al tomar la palabra, Belmont explicó que conoció al López Obrador a través de redes sociales y se presentó como exalcalde de Lima en dos ocasiones. Recordó que en su momento contendió frente a Alberto Fujimori, además de su paso por el Congreso y su aspiración presidencial, cargo que ahora volvió a buscar.

Durante su intervención, Belmont dijo sentirse emocionado de asistir a una de las conferencias y elogió que López Obrador “se enfrentara al neoliberalismo. Habría que preguntarle de qué madera está hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven”, expresó.

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Asimismo, aseguró que el entonces Presidente de México representaba una esperanza para Latinoamérica y que tenía la oportunidad de convertirse en un “gran líder latinoamericano”.

Belmont también alabó las conferencias de prensa diarias, al destacar que era la primera vez que un presidente, tras ser electo, se presentaba diariamente ante periodistas y respondía con paciencia y perseverancia, lo cual calificó como “digno de un hombre con características singulares”.

Incluso, durante su participación, se comparó con el entonces mandatario al señalar que sentía “un déjà vu de mi vida en su personalidad, con características que yo no tuve ni con las redes sociales que pude haber tenido en ese momento, que no existían”.

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Indicó que el motivo de su visita fue hacer una reflexión en voz alta, en la que recordó que su propósito como alcalde de Lima era “recuperar la patria, la autoestima, el amor por lo nuestro, nuestras tradiciones y el sentido de pertenencia a nuestra gente y al barrio”, y sostuvo que ese objetivo lo estaba cumpliendo López Obrador con sus acciones frente al país

Finalmente, le deseó éxito y felicitó a los periodistas presentes, reiterando que el presidente de México es un referente más allá de México.

Ante sus palabras, el ahora retirado político, agradeció su participación.

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