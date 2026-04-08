Ricardo Belmont, candidato presidencial por el partido Obras y cuya candidatura ha crecido en la última semana, gracias al apoyo de jóvenes en TikTok, adoptó la frase que hiciera famosa el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de "Abrazos, no balazos".

Este martes, en su mitin de cierre de campaña, de cara a las elecciones del próximo domingo, Belmont, de 80 años y exalcalde de a, sostuvo que, para erradicar la delincuencia en el país, una preocupación clave del electorado, el ejemplo de los funcionarios públicos y autoridades es fundamental.

"Un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos", soltó entonces Belmont, candidato de centro.

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"Cuando los que roban están en el gobierno, el pueblo también aprende de ellos, porque no hay contagio más intenso que el ejemplo", puntualizó.

Belmont, uno de los 35 candidatos que buscan la Presidencia en Perú, denunció el derroche de los gobernantes.

"No podemos comprar aviones cuando los niños son anémicos, porque los primeros soldados de la patria son sus hombres que ponen el pecho cuando hay que ponerlo", dijo.

🇵🇪 | Candidato presidencial en Perú, Ricardo Belmont, cerró su campaña diciendo que enfrentará al crimen organizado con “abrazos y no balazos”. pic.twitter.com/sZhFPfjoXG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

Belmont es un empresario de amplia trayectoria en radio y televisión desde la década de 1970. Fue alcalde de Lima de 1990 a 1995, elecciones que ganó impulsado por su popularidad en los medios de comunicación.

"Vamos a ganar en todo el Perú, en costa, sierra y selva en primera vuelta", dijo un entusiasta Belmont en su mitin de cierrre, ante centenares de seguidores en la plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú.

Belmont, conocido como el empresario "broadcaster", salió al balcón con un casco de espartano y aseguró que estas elecciones son una cuestión "entre patriotas y vendepatrias".

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Advirtió que "hacernos fraude está proscrito (...) vamos a cuidar esta elección porque si nos la roban esta plaza va a reventar".

Belmont señaló que "la corrupción es la enfermedad más grande" de Perú, tras calificar de corruptos a los partidos.

"Los otros partidos son vientres de alquiler, han sido el refugio de los congresistas del 2% (de popularidad), los congresistas que han creado la cámara de senadores para cobijarse entre los partidos que ellos mismos crearon. De los 36 partidos, ya han sido detectados 16 que son lo mismo", añadió.

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El aspirante presidencial aseguró que "aquí estamos los patriotas que tendremos que luchar contra los vendepatrias, (porque) hay dos partidos nada más".

Pese a ser un político de larga trayectoria en Perú, Belmont comenzó a repuntar en popularidad tras su participación en los debates, donde mostró un tono conciliador y bonachón que captó la atención especialmente del voto joven, liderado en redes sociales como Tik Tok por su hija Kris Belmont, quien también intervino en el mitin junto a su hermano.

"Como yo confesé (en el debate) que era el más viejo de todos, se me subieron al pescuezo. No es lo mismo pantalones viejos que un viejo con pantalones. Se huevearon (confundieron). Un hombre con convicciones muere en su ley y no se vence", apuntó.

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Belmont postula por segunda -y última, según dijo- vez a la presidencia desde su debut en 1995 contra el entonces mandatario Alberto Fujimori, padre de su actual contrincante Keiko Fujimori.

"Tenemos que eliminar a los políticos miserables en las urnas este 12 de abril", dijo a la AFP Jaime Sánchez, un exmilitar de 60 años, presente en el mitín.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por cuarta vez, encabeza con un 15% la encuesta de Ipsos publicada el domingo, la última autorizada antes de la elección.

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La arremetida final de Belmont puede meterlo en la pelea por un balotaje contra Fujimori. También compiten por un cupo en la segunda vuelta, entre otros, el comediante de televisión Carlos Álvarez, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el izquierdista Roberto Sánchez.

Además del crimen organizado, Perú viene arrastrando una inestabilidad política de hace años.

Con información de Agencias