Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), respondió este miércoles en uno de los debates presidenciales que iba a "ghostear" (ignorar) a Mesías Guevara, uno de sus rivales en las elecciones de Perú, y quien respondió con una "papeada" (ganar de manera aplastante).

Guevara, candidato del Partido Morado, inició su intervención culpando al fujimorismo de la situación actual del país, donde la inseguridad y el crimen organizado se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos.

El exgobernador de la norteña región de Cajamarca atribuyó al Congreso la aprobación de las llamadas "leyes procrimen", emitidas con el objetivo supuestamente de combatir la criminalidad pero que han tenido un efecto contrario.

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"Urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más, apostilló Guevara, conocido político antifujimorista.

La candidata del derechista partido Fuerza Popular respondió a Guevara e indicó que "son muchos años de insultos" que ha recibido y "la verdad es que me sorprende que no tenga nada nuevo, y como me dirían los jóvenes, a usted lo voy a 'ghostear' (ignorar o ningunear)", dijo Fujimori.

"Invocando a los jóvenes, si ella dice que me va a 'ghostear', yo le digo que la voy a 'papear' (término surgido de un meme que hace alusión a ganar de manera aplastante)", respondió Guevara, que logró obtener la atención de la candidata que lidera las encuestas junto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

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"No cumplió con que me iba a 'ghostear'. ¿Ven? Hasta en eso miente. La 'Señora K' ya no es la 'Señora K', es la señora de la mentira, remató el candidato del Partido Morado.

Fujimori es por cuarta vez aspirante a la Presidencia, tras haber perdido las tres anteriores elecciones en la segunda vuelta, y luego de haberse librado de un juicio en la que estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, gracias a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

La serie de debates reúnen a los 35 candidatos en contienda a lo largo de 15 horas repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media en las que intervienen grupos de entre once y doce aspirantes al primer cargo del país.

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La sesión de este miércoles cierra la primera semana con el último grupo de doce candidatos que faltaba por intervenir y discutir sobre seguridad y lucha contra la corrupción, especialmente.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencial ocho mandatarios en cerca de diez años.

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