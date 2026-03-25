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El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el , fue asesinado la noche del martes en el distrito de Lima de Chorrillos, anunció este miércoles el candidato presidencial de dicha formación, Álvaro Paz de la Barra.

El líder del partido político, que tiene menos del 1 % en intención de voto, afirmó en varios programas locales que Infante, el número 25 de la lista al Congreso de Fe en el Perú, fue asesinado "de manera brutal" la noche del martes cuando salía de una actividad del partido en dicho distrito, ubicado en el sur de la capital.

"Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra.

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El candidato presidencial, que participó la noche del martes en el debate electoral nacional, detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

"Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las cinco de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia que, saliendo (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, añadió.

"Le decían ‘van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua’", dijo el candidato presidencial.

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Además, Paz de la Barra agregó que junto a la víctima otros miembros del partido han recibido amenazas pero optaron por no denunciarlas a la Policía Nacional.

"Él (Infante) ha estado siendo amenazado, (...) vino a mi casa conjuntamente con todos los demás que han estado siendo amenazados. Me han estado enseñando sus mensajes", señaló.

Hace un mes, Infante señaló en una entrevista que para combatir la criminalidad que azota al país andino se necesita decisión y afirmó que su partido puede pacificar y derrotar el país “en 100 días con decisión política y mano fuerte”.

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En su hoja de vida entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato al Congreso no incluyó apenas datos, únicamente que había trabajado en el desaparecido Banco del Trabajo y en el Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC, y que había cumplido una sentencia de 2004, sin precisar por qué delito.

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gs/desa

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