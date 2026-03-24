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Bogotá. La fiscalía colombiana ordenó la captura de siete integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por presuntamente ordenar el asesinato del senador opositor y precandidato presidencial perpetrado el año pasado.

“El no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana, controlada y que operó como un , como a un grupo... que es la Segunda Marquetalia", dijo a la prensa la fiscal Luz Adriana Camargo.

La funcionaria detalló que la articulación entre las dos estructuras la hizo presuntamente Kendry Téllez Álvarez, quien fue señalado como el “determinador”, es decir, quien induce o convence a otro a cometer un delito. Uribe Turbay fue baleado en junio del año pasado cuando daba un discurso en un parque de y falleció casi dos meses después a causa de las heridas.

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La orden de captura incluye a Iván Luciano Márquez, alias “Iván Márquez”, quien fue uno de los principales negociadores en el firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

“Iván Márquez” retomó las armas junto a otros desertores fundando la Segunda Marquetalia en 2019.

El viernes la fiscalía informó que fue condenado a 22 años de prisión alias “El Viejo”, quien ha sido señalado como el enlace entre los y los ejecutores del ataque a tiros contra Uribe Turbay.

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También han sido capturados otros participantes en la logística del , incluido el tirador que aceptó los delitos y que, por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial, además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

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ss/mcc

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