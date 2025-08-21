Más Información
“El IMSS se ha capitalizado mucho”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además que reconoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la desaparición del outsourcing.
“Todo el proceso de reforma laboral o del mundo del trabajo que inició con el presidente López Obrador, sobre todo la desaparición del outsourcing que fue muy, muy importante, pues permitió la afiliación directa del trabajador por parte de las empresas al IMSS”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional.
Acusó que empresas contrataban a otras para la contratación de trabajadores, sin derechos laborales.
“Cuando se elimina el outsourcing por ley, pues ya tiene que haber la afiliación directa (...) Eso ha permitido que el IMSS tenga más recursos, y al tener más recursos pues puede invertir más en nuevos hospitales (...) ”, dijo la mandataria federal.
“Es muy importante también toda la desaparición del outsourcing para que el IMSS tenga dinero, para que a su vez pueda construir más hospitales”, mencionó.
