Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice

El diputado federal de Morena y secretario general de la Catem, , rechazó categóricamente fungir como presunto vínculo entre personas supuestamente relacionadas con actividades de facturación irregular y outsourcing ilegal.

Lo anterior, después de que el columnista de y periodista, Claudio Ochoa Huerta, revelara que autoridades de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum identifican a Haces Barba como "el principal facturero y encargado del outsourcing en el país".

De acuerdo con su columna "", hay en la mira tres personajes que forman la "estructura" echada a andar por el líder de la Catem: René Escobar Bribiesca, Aviv Mizrahi y Jorge López Garza.

Sin embargo, mediante un comunicado, el diputado guinda sostuvo que los señalamientos en su contra son "falsos" y que su trayectoria como legislador está "limpia y apegada a la ley".

"Esa afirmación es absolutamente falsa. No tengo, ni he tenido ningún tipo de relación profesional, personal o de cualquier otro tipo con las personas mencionadas, con excepción de René Escobar, a quien sí conozco y quien hasta donde yo tengo conocimiento no se dedica a ninguna de las actividades señaladas", indicó .

Sobre las otras personas, agregó, "jamás he tenido contacto ni acercamiento alguno".

Por ende, afirmó que no se dedica ni ha participado en actividades de outsourcing ilegal o facturación irregular.

"Toda mi trayectoria se ha guiado bajo los principios de transparencia, legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores", dijo.

Según el diputado, se ha pronunciado siempre "a favor" de erradicar cualquier forma de outsourcing ilegal o esquemas que afecten los .

"Invito a ejercer un periodismo responsable, basado en la veracidad, evitando la difusión de afirmaciones y señalamientos infundados que afectan la honra y reputación de las personas", exhortó el secretario general de la Catem.

Además, añadió que "las mentiras no se vuelven verdad por repetirse" y que no se presta a juegos políticos ni a inventos.

“Qué raro que no sepa a qué se dedican sus amigos”: Claudio Ochoa responde a Pedro Haces

El columnista Claudio Ochoa reaccionó al comunicado de Pedro Haces, mencionando que es "raro" que no sepa a qué se dedican sus amigos.

Además, el periodista mostró una captura de una historia de Instagram que subió René Escobar, acompañado de Pedro Haces, en donde escribió: "Feliz cumpleaños, padrino. Te quiero para toda la vida".

Por ende, Ochoa Huerta instó al diputado federal a que mejor le pregunte a la UIF "que por cierto tiene una cabeza" o al SAT.

"Necesitarán explicaciones de por qué el principal líder de los trabajadores tiene esos vínculos", añadió.

René Escobar felicita a Pedro Haces por su cumpleaños. Foto: Especial
René Escobar felicita a Pedro Haces por su cumpleaños. Foto: Especial

