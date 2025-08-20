"Oye, estoy sentado frente a 'Andy'", reveló el periodista Claudio Ochoa Huerta sobre cómo se enteró de las vacaciones de "Andy" López Beltrán el pasado 26 de julio en Japón, en Con los de Casa, junto al Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela.

"Era un sábado, estaba yo normal de fin de semana cuando de pronto me llega el pitazo", contó el columnista de esta casa editorial. Además, el periodista negó que fuera un tema de persecución, se trató más bien de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado ser coherente con el legado de su padre, expuso.

"Estoy sentado frente a "Andy" López Beltrán en este hotel en Tokio, ¿Qué hago?". Su respuesta, declaró, fue: "toma video".

Lee también Andy López Beltrán saliendo de Prada y en hotel de 5 estrellas; Claudio Ochoa revela nuevas imágenes del hijo de AMLO en Tokio

Captan a Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf en el bufet del hotel Okura de Tokyo (26/07/2025). Foto: X @ClaudioOchoaH

La fuente del periodista le dijo que no se atrevió a tomar video, pero le envió una foto. La primera imagen enviada fue la de Daniel Asaf, "exmano derecha de AMLO", lo que hizo pensar a Claudio Ochoa que sí estaba "Andy" en el mismo lugar, por la relación cercana que tienen.

La siguiente foto, contó, fue la de Andy con los platos de comida y afirma que "en ese momento me empieza a latir el corazón a mil revoluciones por minuto", debido a que "Andy" no estaba en México y se ausentó de compromisos laborales.

Luego de obtener las imágenes, Ochoa investigó los costos del hotel, las habitaciones y entonces decidió publicarlas en redes sociales.

Lee también Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Andy López Beltrán saliendo de Prada, la lujosa firma italiana con sucursal en Tokio. Foto: captura de pantalla

El periodista relató que al día siguiente, es decir la noche del domingo 27 de julio, le llegó por otra fuente, "una segunda tanda de fotos de Andy", en las que se le ve saliendo de una tienda Prada, pero de acuerdo al informante, Andy compró en la tienda.

En estas imágenes se observa al hijo del expresidente López Obrador con otros dos acompañantes, "uno de ellos es el hombre con el que estaba en el mismo hotel y aparece otra mujer que carga las bolsas de las compras en Prada".

El también columnista de EL UNIVERSAL señaló que este tipo de situaciones "han dejado muy en claro que a la Presidenta no le hacen caso en su discurso de la justa medianía".

Lee también Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

"AMLO nunca hizo eso"

Durante su participación, el periodista hizo una comparación entre “Andy” y su papá Andrés Manuel López Obrador, respecto a su actuar en la vida política y dijo que el expresidente “nunca hizo eso”.

Confesó que “a ese hombre (AMLO) yo nunca lo vi hacer eso" y lanzó la misma pregunta “¿Cuando él iba a hacer eso?”

“Podemos ser fanáticos o no fanáticos de López Obrador, nos guste o no nos guste su trabajo, pero hay que reconocer una cosa, a ese hombre yo nunca lo vi hacer eso. Lo vi con los zapatos llenos de tierra”, expresó.

Por el contrario, respecto a sus hijos dijo que “hemos sabido que como les gusta el dinero” y que finalmente existe “un perfil del junior” contra “el monstruo del papá”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc