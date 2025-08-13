La vida empresarial de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán se basa en tres negocios: Finca Rocío, creada en 2023, Vinos Cósmicos, fundada en 2021, y la más reciente revelada por una investigación de Quinto Elemento Lab, se trata de Realesco, S.A, un expendio de vinos naturales importados y nacionales con sede en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con el reportaje Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena publicado por este medio, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se unió al grupo de inversionistas fundadores de Realesco, S.A., cinco meses después de convertirse en secretario de Organización de Morena.

A continuación el recuento de las empresas en las que "Andy" participa como socio y accionista:

Lee también Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Empresa Realesco

De acuerdo con Daniel Lizárraga, periodista de esta casa editorial, Realesco, S.A. comenzó el 17 de febrero de 2025, mientras que López Beltrán se incorporó a la dirigencia nacional morenista desde el 22 de septiembre de 2024.

Se trata de un expendio de vinos naturales importados y nacionales, con permiso para administrar restaurantes y bares en Guadalajara, Jalisco.

Esta empresa forma parte de la agrupación de sus socios en Vinos Cósmicos junto a los dueños de PalReal, un famoso restaurante en Guadalajara y ubicado en los límites de las colonias Arcos Vallarta y la Americana.

Lee también Andy López Beltrán saliendo de Prada y en hotel de 5 estrellas; Claudio Ochoa revela nuevas imágenes del hijo de AMLO en Tokio

Realesco es un negocio que nació el 17 de febrero de 2025, mientras López Beltrán desplegaba una intensa campaña por todo el país para reafiliar adeptos a Morena. Foto: Quinto Elemento Lab

Su relación con el hijo del expresidente Obrador fue confirmada por el chef y socio de PalReal, Fabián Delgado, quien aseguró no conocer a "Andy" personalmente pero saber que forma parte de las acciones del negocio.

La sede de Realesco se ubica en el número 121 de la calle Lope de Vega, justo a un costado de PalReal, y de acuerdo con Lizárraga, "ya es catalogado en las guías locales como uno de los mejores bares de vino en Guadalajara".

Aunque la empresa no cuenta con una página oficial, en Instagram tiene mil 920 seguidores y comparte fotos de los vinos que se pueden adquirir en su tienda, entre los que destacan marcas como la alemana Bergkloster X, cuyos precios rondan los 2 mil 600, además de Les Paradetes, Núria MSKT, Le Petite Buisson y Gut Oggau Theodora.

Lee también ¿Cómo es el hotel Okura?; Andy López Beltrán fue visto comiendo junto al diputado Daniel Asaf en sitio lujoso de Tokio, Japón

El expendio de Realesco ofrece vinos “muy bien escogidos” y es considerado uno de los mejores lugares para degustar caldos naturales. Foto: Quinto Elemento Lab

Finca Rocío

Finca Rocío fue creada en 2023 para producir el chocolate y lleva el nombre de la madre de "Andy", Rocío Beltrán Medina.

"Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional", destaca la página oficial de la empresa.

El secretario de Organización de Morena es socio de este negocio junto a su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán.

De acuerdo con su página, Rocío Chocolates es una empresa familiar dedicada a la transformación del cacao de forma artesanal y dice que su objetivo "es crear un chocolate de alta calidad, capaz de conquistar los paladares más exigentes".

Lee también De Tokio a Palenque, la reunión de “Andy” y AMLO

Finca Rocío fue creada en 2023 para producir el chocolate y lleva el nombre de la madre de "Andy", Rocío Beltrán Medina. Foto: Tomada de Instagram (chocolatesrocio)

También asegura ser de los "pocos fabricantes en el mundo" que puede considerarse dentro de la familia de los chocolates “Tree to bar" (del árbol a la barra).

Como parte de la elaboración de los chocolates, la empresa destaca que únicamente utiliza los ingredientes: Cacao Orgánico Finca el Rocío y azúcar de caña.

El cacao, afirma, es sembrado en una propiedad familiar llamada “Finca El Rocío”, ubicada en el municipio de Teapa perteneciente al estado de Tabasco.

La sede de esta empresa se encuentra en república de Guatemala número 20, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En redes sociales cuenta con más de 17 mil seguidores y comparte los productos elaborados por la empresa, entre los que destacan chocolates, brownies, trufas, bombones de chocolate, entre otros.

Lee también "No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Vinos Cósmicos

De acuerdo con el reportaje de Quinto Elemento Lab la empresa Vinos Cósmicos fue fundada en 2021 para la venta y distribución de vinos y licores.

En una búsqueda realizada por este medio, se intentó localizar la página oficial de la empresa, así como sus redes sociales, sin embargo, en Internet no fue hallada dicha información.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc