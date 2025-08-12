La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay divisiones al interior de Morena, además de que confirmó su participación en la plenaria del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

“Claro que fuimos invitados, más de una semana quizá que nos llegó la invitación por parte del coordinador (Ricardo Monreal) y confirmamos, vamos a estar allí en la plenaria del grupo parlamentario”, aseguró.

Acusó que los rumores de que no fue invitada fueron promovidos por la derecha “que le encantaría ver división, pleito, sacan trascendidos para suponer que hay divisiones peo no, hay unidad en Morena, en nuestro movimiento”.

La plenaria en San Lázaro se realizará el próximo 30 de agosto, sin embargo, en el programa preliminar aún no se tiene prevista la participación de la dirigente del partido.

Alcalde señaló que hay periodistas que sacan “puras mentiras” y que no tienen ética periodística, al subrayar que el movimiento está unido.

Sobre el proceso interno de la próxima elección, sostuvo que la gente decidirá las candidaturas y se cerrarán filas para proteger la continuidad del movimiento.

“Porque si dejamos al país en manos de estos rufianes, del PRI y del PAN, pues imagínense, son capaces de regresar el salario a la miseria, son capaces de regresar la subcontratación abusiva, son capaces de quitar los programas (sociales), de entregar nuestro país a Estados Unidos, si son unos vendepatrias”, acusó.

