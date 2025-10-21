Más Información

Carlos Eduardo Mora, alias "El Veneco", se convirtió este martes en el segundo condenado por el magnicidio del aspirante presidencial colombiano , quien fue baleado el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito del barrio Modelia, de .

Mora fue condenado a 21 años de prisión, tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometerá a ser testigo en contra de otras personas.

Ese beneficio fue avalado por un juez y por ende se convierte en el segundo fallo por este caso, luego de que un juez especializado en menores de edad sancionó con siete años al joven que le disparó al precandidato.

Uribe Turbay no falleció de inmediato por sus heridas, sino que pasó dos meses en el hospital, donde falleció el 11 de agosto pasado.

Según el ente acusador, Mora aceptó su responsabilidad en el atentado contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario que disparó contra Uribe Turbay. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

