Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

El presidente de Colombia, , y el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Bogotá coincidieron en "mejorar" la lucha antidrogas en una reunión tras la disputa con , informó la Cancillería colombiana.

Tradicionalmente aliados, los países viven horas de tensión luego de que Trump llamó el domingo a Petro "" y anunció el fin del apoyo económico por la alta producción de drogas.

A la espera de los aranceles anunciados por Trump, el presidente colombiano se reunió el lunes en la noche con John McNamara, jefe de negocios de la embajada estadounidense, para ratificar "el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas", según un comunicado de cancillería.

Lee también

En el encuentro, al que asistió el embajador de Colombia en Washington, "los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas".

"Es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos", agrega el comunicado.

Tensión entre Estados Unidos y Colombia

Tras las acusaciones de Trump, Petro lo llamó "grosero e ignorante" y llamó a consultas a su embajador.

Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero, el primer izquierdista en el poder de Colombia es uno de sus mayores críticos por sus políticas como la deportación de migrantes indocumentados y el despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El sábado Petro responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por el "asesinato" de un pescador y denunció que las fuerzas estadounidenses violaron la soberanía de aguas nacionales.

Trump sostuvo que Colombia debía "cerrar" los narcocultivos de "inmediato", pues si no lo hace, "Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma".

Esas declaraciones fueron tomadas por el gobierno colombiano como una "amenaza" de "invasión".

Lee también

De acuerdo con la Cancillería, Petro "ratificó" ante McNamara "el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos".

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibía de Washington, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa del gobierno estadounidense. La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra el narco.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas