Este lunes 25 de agosto, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, se declaró culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

Durante la audiencia, el fundador del Cártel de Sinaloa reconoció haber dirigido por cinco décadas una red criminal y admitió que, a lo largo de ese tiempo, entregó sobornos a autoridades policiales, militares y políticas en México para garantizar la operación de su organización.

Frente al juez Brian Cogan, así como fiscales, agentes de la DEA y representantes de los medios de comunicación, Zambada renunció a su derecho a juicio y a presentar apelaciones.

Posteriormente, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio una conferencia sobre la captura y juicio de "El Mayo".

Durante su presentación, Bondi agradeció públicamente la cooperación de las autoridades mexicanas en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

La Fiscal General de EE.UU Pam Bondi agradeció los esfuerzos de México para extraditar a lideres criminales.



Lo ya dicho por la presidenta @Claudiashein: coordinación y colaboración con soberanía.



Avísenle a los farsantes que se sienten de la DEA en Xpic.twitter.com/ymPhSm4KbM — Nopal News (@ElNopalnews) August 25, 2025

Además, la funcionaria destacó que, gracias a esa colaboración, se ha podido llevar ante los tribunales a importantes líderes del narcotráfico. “La administración de Trump ha llevado a más criminales a la justicia que cualquier otra; no daré detalles específicos de cada caso”, subrayó.

Al ser cuestionada sobre por qué Zambada no enfrenta la pena de muerte en Estados Unidos, Bondi aclaró que existe un acuerdo con México que impide solicitarla en estos procesos. “Eso aplica a él y a muchos otros, pero pasará el resto de su vida en una celda”, puntualizó.

Sheinbaum asegura falta de información por parte de EU en el caso de "El Mayo" Zambada

En su tradicional conferencia mañanera presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum, expresó que las autoridades estadounidenses no han entregado información sobre la detención del capo Ismael Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, pero que va a esperar sobre el desarrollo de este caso.

"No han entregado nueva información, ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Bueno, vamos a esperar el día a día", comentó la mandataria federal.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la relación México- EU, Sheinbaum dijo que siempre existe comunicación bilateral, pero "en particular en este no tenemos conocimiento", destacó.

🗣️ “Lo que vaya a declarar tiene que pasar por pruebas”



🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya inquietud en el gobierno federal por lo que vaya a declarar Ismael "El Mayo" Zambada" pic.twitter.com/Eel1COJb18 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 25, 2025

