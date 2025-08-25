Conferencia de Pam Bondi tras declaratoria de "El Mayo"; sigue aquí el minuto a minuto

Más Información
En la audiencia en un tribunal federal de Nueva York, el narcotraficante mexicano, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado ante la Corte de Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York.
“El Mayo” confesó haber creado el Cártel de Sinaloa. "Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, dijo el capo mexicano, frente al juez Brian Cogan.
Zambada, ante el juez Cogan, fiscales, agentes de la DEA y medios de comunicación, renunció a todos sus derechos de juicio y apelación. Indicó que llegó el momento de reconocer su participación en actividad criminal. El juez Cogan fijó la audiencia de sentencia para el 13 de enero de 2026.
