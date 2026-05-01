La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado presentó un balance de las reformas aprobadas en el periodo de sesiones que concluyó y destacó temas como la reforma que reduce a 40 horas la jornada semanal, la protección a jornaleros agrícolas para evitar su explotación y el respeto a sus derechos laborales.

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de dicha comisión Geovanna Bañuelos de la Torre, calificó de positivas las reformas ya que uno de los principales ejes fue la promoción de un sistema de certificación laboral en el campo, orientado a elevar estándares y garantizar condiciones dignas para trabajadores agrícolas.

La propuesta plantea mecanismos para vincular la actividad productiva con el cumplimiento de derechos laborales, incluyendo seguridad social, formalización del empleo y respeto a condiciones básicas de trabajo.

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Indicó que la reforma presidencial para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas que buscan transformar de fondo el modelo laboral en México, con énfasis en la reducción de desigualdades y la protección de sectores históricamente vulnerables.

La también vicecoordinadora del PT expuso que otro de los temas que se llevó al pleno del Senado fue la alerta por la presencia del gusano barrenador en Zacatecas, solicitando acciones urgentes para contener su propagación.

Entre las medidas planteadas se encuentran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la coordinación entre autoridades y la implementación de campañas de información dirigidas a productores y población rural, ante el impacto potencial en la ganadería y la economía local.

Geovanna Bañuelos, también confirmó su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas, señalando que no solicitará licencia en esta etapa al no haber iniciado formalmente el proceso electoral.

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