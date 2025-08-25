Al ser cuestionada sobre que Ismael "Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable en una corte de Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay comunicación en temas de seguridad con Estados Unidos, pero no en este caso.

En la conferencia matutina, Sheinbaum criticó que hasta la fecha las autoridades estadounidenses no han entregado información sobre su detención, pero que va a esperar sobre el desarrollo de este caso.

"No han entregado nueva información, ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Bueno, vamos a esperar el día a día", comentó la mandataria federal.

"¿Nunca hubo una información y una comunicación entre ustedes, entre México y Estados Unidos para esto (este acuerdo)?", se le preguntó.

"Hay comunicación en muchos temas, en particular en este no tenemos conocimiento", destacó.

Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, llegó a un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos y cambiará su declaración a culpable en la audiencia que tiene programada para este 25 de agosto.

