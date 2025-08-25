A una semana del 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se encuentra concluyendo su primer informe de gobierno que presentará en Palacio Nacional, y del mismo modo descartó que vaya a ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

“En eso estoy, terminando (de hacer el informe). No tengo pensado una entrevista particular de aquí al 1 de septiembre ni posterior”, mencionó.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a partir de hoy lunes 25 de agosto y hasta el domingo 31 del mismo mes, se transmitirán los spots en todos los canales de comunicación.

“Ya hoy salen los spots del informe, para que estén pendientes”, dijo.

El pasado 22 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su primer informe de gobierno lo dará el 1 de septiembre desde Palacio Nacional. No obstante, el 1 de octubre será cuando haya un informe en el Zócalo capitalino.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que rumbo a su Primer Informe presidencial, siete de cada 10 ciudadanos aprueban la labor de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez.

La Mandataria continúa con un amplio respaldo: 70% aprueba su gestión, 18% la reprueba y 7% se mantiene neutral. El apoyo a Sheinbaum es similar, dentro del margen de error, al registrado en el primer mes de su gobierno (74%).

