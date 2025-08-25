Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

A siete días de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente su primero informe de gobierno, se dieron a conocer los spots políticos donde destaca temas como los programas para el Bienestar, salud y continuidad y visión de la transformación.

El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo presentará en el Zócalo capitalino su primer informe de gobierno.

🗣️ "El dinero que antes se robaban hoy llega al 82% de las familias", señala Claudia Sheinbaum rumbo a su primer Informe de Gobierno pic.twitter.com/czpHnJlZ8Q — El Universal (@El_Universal_Mx) August 25, 2025

