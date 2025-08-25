Rumbo a su Primer Informe presidencial, siete de cada 10 ciudadanos aprueban la labor de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez, en exclusiva para EL UNIVERSAL.

La Mandataria continúa con un amplio respaldo: 70% aprueba su gestión, 18% la reprueba y 7% se mantiene neutral.

El apoyo a Sheinbaum es similar, dentro del margen de error, al registrado en el primer mes de su gobierno (74%).

La identificación partidista ayuda a entender la evolución de la aprobación presidencial en este primer año. Entre quienes se dicen de Morena, la aceptación llega a 90%, cifra que se ha mantenido estable desde el inicio del sexenio. Pero se empiezan a observar cambios en la población no morenista, sobre todo entre quienes simpatizan con la oposición. Por ejemplo, entre panistas y priistas, la aprobación ha descendido y llega a 51% en agosto. Es importante destacar que opositores e independientes son los segmentos que manifiestan mayor volatilidad en la valoración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El humor público pinta un país mayormente optimista pero con matices. En la medición más reciente, 57% de las personas entrevistadas afirman que México va por muy buen o buen camino, 10% se coloca en un punto medio, y 31% ve un mal o muy mal camino.

Cuando la pregunta baja de escala a la entidad de residencia, el balance es más cerrado: 46% opina que su estado va por buen rumbo, 10% se declara neutral y 42% cree que va por mal rumbo. La calificación de lo estatal es más crítica.

Otro indicador indaga si, desde que Sheinbaum Pardo es Presidenta, el país está mejor, igual o peor que antes. El desglose de agosto arroja 42% mejor, 19% igual de bien, 23% igual de mal y 13% peor. Agregados en bloques, 61% ubica la situación mejor o igual de bien, y 36% igual de mal o peor.

En menciones espontáneas sobre lo mejor y lo peor de esta administración, el balance combina un amplio reconocimiento a los programas sociales con cierta exigencia de resultados en el área de la seguridad pública.

A la pregunta sobre lo mejor, 74% de las personas sí identifican algún acierto; dentro de ese universo, las respuestas más frecuentes son programas sociales/redistribución (47%), seguidas por relaciones internacionales/EUA (7%), y mantener el rumbo (4%). Sobre lo peor, 43% ofrece críticas dispersas: seguridad/narcotráfico (15%) encabeza la lista, seguida por economía (8%), corrupción (3%), y salud/medicamentos (3%).

Las expectativas para el informe presidencial ayudan a ordenar prioridades.

En los temas que, a juicio de la población, deberían ocupar un lugar central del mensaje, inseguridad/delincuencia concentra 39% de las menciones espontáneas; después aparecen economía (8%), y corrupción (4%). Las demandas son similares al indagar sobre los temas que afectan directamente a los encuestados. En suma, como se ha registrado desde hace muchos años. seguridad pública y economía se mantienen como ejes de la conversación pública.

En conjunto, la encuesta arroja indicadores favorables para la Presidenta, sostenidos por una mayoría que ve un país en buena dirección y una nutrida base partidista. A diferencia de lo ocurrido con muchos de sus predecesores, el nivel de apoyo a Sheinbaum Pardo muestra pocos signos de desgaste en el primer año de gobierno.