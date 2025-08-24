Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su escalonada entre corcholatas hacia la presidencia

“Sí, sí quiero ser presidenta” respondió Claudia Sheinbaum Pardo en Xochimilco al lanzar una Mega Brigada de la Red de Mujeres por el Bienestar, el 23 de noviembre de 2022, aún como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, previo al “destape” oficial de la entonces mandataria capitalina, su nombre sonaba como uno de los favoritos para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En inauguraciones de obras públicas, como las líneas 1 y 2 del Cablebús, era recibida con porras y gritos de “¡presidenta, presidenta!” de simpatizantes de Morena.

Militante fundadora del partido guinda en 2011 y cercana a López Obrador desde su administración en el Distrito Federal, Sheinbaum Pardo se perfiló como una de las “corcholatas” morenistas más fuertes para contender por la Presidencia de la República en 2024.

Mientras la oposición se disputaba la precandidatura entre perfiles priistas como Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid; panistas como Xóchitl Gálvez y Santiago Creel o perredistas como Miguel Ángel Mancera, Morena apostaba por tres fichas: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa Clara Brugada inauguran la línea 2 del Cablebús que va de Santa Marta a Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa el pasado 8 de agosto de 2021

“Dejo la jefatura para ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación”: Sheinbaum

El 15 de junio de 2023, Claudia Sheinbaum rindió su último informe frente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En su discurso, garantizó que aquello representaba el inicio de una decisiva etapa de la patria para darle una continuidad al movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Entre consignas de los asistentes de “presidenta” y “es un honor estar con Claudia hoy” en el Monumento a la Revolución, se despidió de los capitalinos con las siguientes palabras:

“No es un adiós. Es el inicio de una decisiva etapa en el futuro de nuestra patria. Como ustedes saben, dejo la jefatura para ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación”.

Además, reiteró que México ya no se escribía con “m” de “machismo” sino con “m” de “madre” y de “mujer”.

Desde entonces, Claudia Sheinbaum adquirió más notoriedad y popularidad a lo largo de la República, más allá de la CDMX. Su discurso, que exaltaba el papel de las mujeres en las decisiones de la vida pública de México, la convirtió en una de las aspirantes a la presidencia más relevantes.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, ofreció su último informe con este cargo en el Monumento a la Revolución para postularse como candidata presidencial al partido de Morena el pasado 15 de junio de 2023. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

“Sólo hay dos opciones: Claudia o yo”: Marcelo Ebrard

Seis “corcholatas” buscaban la precandidatura presidencial: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, de Morena; Manuel Velasco por el Verde y Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo.

En sus mítines y eventos públicos, las “corcholatas” se esmeraban en demostrar su cercanía con el presidente López Obrador y su afinidad con las ideas del tabasqueño. Ante esto, en su mañanera del 26 de junio de 2023, Andrés Manuel justificó el uso de su imagen:

“Somos muy parecidos, venimos de un movimiento. Todos han participado. Qué bien porque hay coincidencias, ¿cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Todos son mis hermanos: tengo cinco hermanos y una hermana”, dijo.

Pese al respaldo igualitario a sus “corcholatas”, la verdadera disputa por la titularidad del Ejecutivo residió en dos apellidos: Sheinbaum y Ebrard.

Ebrard, quien había sido canciller antes de buscar la precandidatura, omitió las aspiraciones presidenciales de sus compañeros López, Monreal, Noroña y Velasco. En sus propias palabras: “sólo hay dos opciones: Claudia o yo”.

Además, la búsqueda por suceder a López Obrador se tornó en un ambiente más hostil. Sheinbaum, quien ya contaba con un respaldo popular y oficialista fuerte, fue acusada por Ebrard de recibir presuntos acarreos por parte de servidores públicos.

Marcelo Ebrard, aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ofreció conferencia de prensa para manifestar su deseo de ganar la encuesta interna de Morena. Ebrard, enfatizó durante su discurso que solo hay dos opciones entre él y Claudia Sheinbaum el pasado 16 de agosto de 2023. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

“Es Claudia”: Sheinbaum es designada precandidata de Morena para la presidencia

“¡Es Claudia!” El 6 de septiembre de 2023 se designó a Sheinbaum Pardo como virtual candidata presidencial después de haber obtenido el mayor porcentaje en las cinco encuestas realizadas por Morena, Merca A, De las Heras, Buendía y Eliga Consultores.

Con 10 puntos de diferencia de Marcelo Ebrard, la exjefa de Gobierno obtuvo la ventaja para encabezar el “segundo piso” de la Cuarta Transformación. El tercer y cuarto lugar se debatió casi equitativamente entre Adán Augusto y Noroña; Velasco el quinto y Monreal en sexto.

En el World Trade Center y acompañada del entonces presidente de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum fue la “corcholata” elegida para la elección presidencial de 2024.

Respaldada por las demás “corcholatas”, con excepción de Marcelo Ebrard, quien descalificó el proceso, Sheinbaum vaticinó que, para 2024, México tendría su primera presidenta.

“Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar la senadurías, vamos a ganar la gubernaturas y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”, celebró.

Claudia Sheinbaum al ganar la encuesta de Morena el 6 de septiembre de 2023. Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL

“Es tiempo de mujeres”: Sheinbaum recibe bastón de mando de López Obrador

Un día después del resultado de las encuestas, el 7 de septiembre de 2023, el presidente López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum un bastón de mando simbólico para dirigir la autoproclamada Cuarta Transformación.

Rodeada de excorcholatas y gobernadores de Morena, Sheinbaum se comprometió a consolidar el movimiento de la 4T: “Lo digo fuerte para que se oiga lejos, es un honor estar con Obrador. Cuidaremos su gran legado y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular. Hoy, la vasta mayoría del país sabe que el humanismo mexicano da resultados”.

Con el respaldo femenino de Luisa María Alcalde, Rocío Nahle, Delfina Gómez, Evelyn Salgado y Clara Brugada, entre otras, la entonces precandidata de Morena enfatizó el lema que se volvería clave en su campaña: “es tiempo de mujeres”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en su calidad de líder moral de Morena entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum para encabezar la defensa de Cuarta Transformación. el pasado 7 de septiembre de 2023. Foto: Presidencia

