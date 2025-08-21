La resistencia a la construcción de Viviendas del Bienestar por parte de residentes de fraccionamientos de alta plusvalía en el sector poniente de la capital del estado de Sonora, ha provocado una polémica de carácter "clasista" que llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria de México opinó que "todos tienen derecho a la vivienda y no puede haber esta división territorial de aquí viven los ricos y aquí viven los pobres".

Pero en este caso que se lo planteó la titular la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, le pidió que se pusiera de acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo y vea qué opciones hay.

También pidió dialogar con la gente y conforme a lo que oriente el gobernador se va a tomar la decisión.

"No debe haber esta idea de que hay zonas, aunque existen en la realidad, zonas de mucha plusvalía y zonas de no, entonces se establece una diferenciación geográfica que no debería de existir", externó la presidenta Sheinbaum.

El pasado lunes 18 de agosto, el gobernador Alfonso Durazo dio el banderazo de inicio al Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En la primera fase se construirán mil 450 Viviendas en el predio Cadam, próximo al Estadio "Fernando Valenzuela".

El mandatario destacó que Sonora fue el primer estado del país en entregar la totalidad de la tierra requerida para este programa, lo que permitió dar el banderazo de salida a los desarrollos habitacionales. Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el rezago habitacional en la entidad y reiteró que este programa beneficiará a 33 mil 800 familias sonorenses.

Vecinos responden a Sheinbaum

Tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto, los residentes del sector poniente inconformes respondieron con un posicionamiento que difundieron en redes sociales.

"El objetivo no es dividir, como afirmó la titular del Ejecutivo Federal esta mañana, sino encontrar unidos la mejor alternativa para el bienestar de todas las familias de Hermosillo".

Queremos dejar claro que no estamos en contra del proyecto, sino de su ubicación actual, que podría dificultar la integración plena y equitativa de las familias.

Con respeto y sensibilidad, proponemos a las autoridades evaluar la reubicación hacia una zona más preparada en términos de infraestructura, accesibilidad y servicios básicos.

Ello permitiría construir comunidades inclusivas, con transporte público, centros educativos, salud y espacios comunes adecuados.

Buscamos que todas las familias tengan acceso a vivienda digna, sin quedar aisladas ni excluidas, y que al mismo tiempo se fortalezca el entorno urbano de Hermosillo.

Agradecemos la apertura al diálogo de los funcionarios estatales, externaron.

"Confiamos en que, sumando esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y ciudadanos, podremos encontrar soluciones técnicas y sociales que beneficien a todos: a quienes necesitan vivienda, a quienes habitamos la zona y a la armonía urbana de la ciudad"

Convocaron a los secretarios del Bienestar y del Gobierno del Estado a una reunión pública y transparente esta tarde, a las 17:30 horas, en el estadio Fernando Valenzuela (busto de Héctor Espino), para dialogar y trabajar juntos en una solución viable y respetuosa.

