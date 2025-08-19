Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante esta semana se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45°C (grados Celsius) a la sombra en la región central, noreste y zona costera del estado.

Para el resto de la entidad, se pronostican temperaturas máximas en un rango de 38 a 41 grados a la sombra a lo largo de la semana.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, expuso que, debido a la alta presencia de humedad en el ambiente, la sensación térmica podría ser incluso superior a los valores registrados.

Por ello, se mantiene el llamado a la prevención para la población sonorense.

El funcionario emitió una serie de recomendaciones a la población como usar gorra o sombrero, aplicar bloqueador solar y evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Además, mantenerse bien hidratados durante todo el día, tomando agua y evitando bebidas azucaradas.

En caso de emergencia, se recuerda llamar de inmediato a la línea 9-1-1.

Armando Castañeda Sánchez recomendó mantenerse bien hidratados durante todo el día, tomando agua y evitando bebidas azucaradas. Foto: Pixabay

Pronostican tormentas en la región serrana

La Coordinación Estatal del Protección Civil (CEPC) prevé que durante hoy, la actividad de tormentas se concentre en región de la Sierra Madre y el norte del estado.

Se pronostica que en el transcurso de la tarde, se generen algunas tormentas aisladas en dichas regiones con capacidad para producir chubascos fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas.

Asimismo, la probabilidad que esta actividad se desplace hacia el centro del estado se mantiene baja.

No obstante, el día de mañana regresarán las condiciones favorables en la zona centro.

Se recomienda extremar precauciones, evitar cruzar ríos, arroyos y corrientes de agua, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

Y ante cualquier emergencia, reportar al 9-1-1.

