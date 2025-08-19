Hermosillo, Sonora.- La defensa de Julio César Chávez Jr. solicitó en audiencia inicial, la ampliación del término constitucional hasta de 144 horas para resolver su situación legal, por lo que podría comparecer ante un juez, hasta el próximo sábado.

El pugilista tiene en México, una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio, fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) poco después de su pelea contra Jake Paul en California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar unos 46 días en custodia del gobierno de Estados Unidos fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto de 2025, por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Foto: Javier Escobar

Con un fuerte dispositivo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, donde se encuentran reos de máxima seguridad relacionados con narcotráfico o lavado de dinero.

Fuentes del Centro de Justicia Penal Federal informaron que al atender la cita programada este día, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Este martes 19 de agosto, lo presentó la autoridad en estatus de detenido, para la audiencia inicial para que se defina la situación jurídica.

Este plazo de seis días lo utiliza la defensa o lo solicita para ofrecer y preparar datos de descargo que sirvan para desvirtuar la imputación de la Fiscalía.

"Y de haber convencimiento en el juzgador de control, se le dicte un auto de no vinculación".

La resolución del juez el próximo sábado, puede ser vinculación o no vinculación y se define también algo muy importante, la medida cautelar, citó la fuente.

