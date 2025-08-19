Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

La mañanera de Sheinbaum, 19 de agosto, minuto a minuto

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Proyecto Portero de EU busca resarcir los daños entre la DEA y México

fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos.

El hijo del boxeador mexicano, , cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el .

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor de la leyenda mexicana del box fue deportado en la garita de Dennis Deconcini donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la Republica () lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en .

