EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Julio César Chávez Jr fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos.

El hijo del boxeador mexicano, Julio César Chávez, cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor de la leyenda mexicana del box fue deportado en la garita de Dennis Deconcini donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la Republica (FGR) lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

