Cuernavaca, Mor.- En el crimen del influencer Camilo Ochoa participaron por lo menos tres personas y el arma que utilizaron es corta, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El jefe policiaco informó que el influencer llegó a Morelos una noche antes y todo el caso lo lleva la Fiscalía General del Estado, luego que la SSPC entregó información técnica y de videocámaras.

Con lo anterior, dijo Urrutia Lozano, la FGE tiene sólidos argumentos para continuar con las investigaciones e infirió que cuenta con los rostros de los tres presuntos responsables, quienes huyeron a bordo de un auto tras el ataque armado.

Camilo Ochoa Delgado, “El Alucin”, fue asesinado a balazos el sábado en el interior de una casa, situada en un fraccionamiento de la colonia Lomas de Cuernavaca, perteneciente al municipio de Temixco; su cadáver fue encontrado en la bañera.

Un día después, la Fiscalía General del Estado cateó la casa donde ocurrió el homicidio para acopiar evidencias y abrir las líneas de investigación.

La casa fue asegurada por las autoridades, así como objetos personales del influencer, entre ellos un arma de fuego.

Uno de los vecinos escuchó de los agentes ministeriales que el cadáver de la víctima tenía únicamente dos balazos.

