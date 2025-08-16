La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó el homicidio de Camilo Ochoa registrado la tarde este sábado en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Fiscalía señaló que ya desarrollan los protocolos de intervención e investigación correspondientes.

Foto: Especial.

La FGE destacó que mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, para lograr deslindar responsabilidades en el caso.

Foto: Especial.

El influencer confirmó en diversas ocasiones en sus propias redes sociales que era un exnarcotraficante y que el propósito de su contenido era concientizar a las nuevas generaciones para que no vivan lo que el pasó.

