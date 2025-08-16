Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Policía Morelos, infantes de Marina, soldados y Guardia Nacional detuvieron a los pasajeros de una camioneta Ford Escape, con placas de Baja California, y al revisarlo encontraron en un compartimiento oculto 40 paquetes embalados con un peso de alrededor de un kilogramo cada uno, con sustancia similar al “cristal”, la cual presenta una pureza extrema.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que al marcar el alto a los masculinos que viajaban en la camioneta, percibieron aliento alcohólico y los notaron visiblemente intoxicados por el efecto de alguna sustancia psicotrópica.

En un compartimiento oculto tenian 40 paquetes embalados con un peso de alrededor de un kilogramo cada uno, con sustancia similar al “cristal”. Foto: Especial.

Lee también: Caen en Chiapas cinco presuntos integrantes del CJNG; todos son originarios de otros estados

El operativo interinstitucional para prevenir el delito y robo de vehículos en la zona metropolitana de la capital del estado, se instaló en la salida de la caseta al municipio de Emiliano Zapata de la carretera México Acapulco, y ahí fueron detenidos Francisco "N" de 60 años, originario de Zirandaro, Guerrero, quien radica en Parácuaro, Michoacán, y Alfredo "N" de 55 años quien radica en Morelia, Michoacán.

La camioneta, las dos personas y los 40 paquetes con droga similar al “cristal”, fueron asegurados y puestos a disposición ante el titular del Ministerio Público de la Federación, sede Cuernavaca de la Fiscalía General de la República (FGR).

La SSPC precisó que el aseguramiento de esta cantidad de droga representa una pérdida económica calculada de al menos 8 millones de pesos para el grupo delictivo que opera en la zona centro y sur de la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr