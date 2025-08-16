Más Información

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Cuernavaca, Morelos.- Tres jóvenes fueron encontrados , sus cuerpos registraron impactos de bala; estaban atados de manos y sus victimarios los arrojaron en un terreno baldío en el municipio de , contiguo a Cuernavaca.

Los cadáveres fueron hallados esta mañana sobre la calle Vicente Guerrero, frente a la barda del Mariano Matamoros.

Al lugar arribaron policías y paramédicos, donde estos últimos determinaron que los hombres no contaban con signos vitales.

Leer también:

Los jóvenes de entre 18 y 20 años, fueron identificados por sus familiares en el lugar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, delegaron a las instituciones correspondientes y abrieron una carpeta de investigación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses