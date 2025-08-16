Más Información
Cuernavaca, Morelos.- Tres jóvenes fueron encontrados muertos, sus cuerpos registraron impactos de bala; estaban atados de manos y sus victimarios los arrojaron en un terreno baldío en el municipio de Temixco, contiguo a Cuernavaca.
Los cadáveres fueron hallados esta mañana sobre la calle Vicente Guerrero, frente a la barda del aeropuerto Mariano Matamoros.
Al lugar arribaron policías y paramédicos, donde estos últimos determinaron que los hombres no contaban con signos vitales.
Los jóvenes de entre 18 y 20 años, fueron identificados por sus familiares en el lugar.
Elementos de la Fiscalía General del Estado, delegaron a las instituciones correspondientes y abrieron una carpeta de investigación.
