Reportan retraso en abasto de gasolina en Chiapas, Nuevo León y CDMX; escasez de unidades de transporte, la causa

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

"En México, el pueblo manda"; el mensaje de Claudia Sheinbaum tras los dichos de Trump

"México hace lo que le decimos", dice Trump; también Canadá, afirma

DEA presume detención Abigael González "El Cuini", cuñado de "El Mencho"; postea foto del "principal financista" del CJNG encadenado

Cuernavaca, Mor.- Un elemento de la Policía Morelos, adscrito al Pueblo Mágico de Tlayacapan, fue por un sujeto que posteriormente fue perseguido por la fuerza pública y abatido en un intercambio de disparos de arma de fuego.

El crimen del elemento policial ocurrió aproximadamente a las 07:50 horas en calles del barrio de Santa Ana, donde fue atacado a balazos por un sujeto que viajaba en una motocicleta. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Sus compañeros policías identificaron al y lo siguieron hasta la carretera Totolapan–Tlayacapan, a la altura de la colonia San Andrés. Cuando se percató del seguimiento disparó contra los efectivos policiales y en un cruce de balazos fue abatido.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que el homicida llevaba un arma corta calibre 9 milímetros, nueva.

“Es un arma del agresor, un arma nueva, no es un arma usada, entonces podría ser de quizás de algún grupo…”, afirmó.

En lo que va de esta administración estatal cuatro policías han sido de los cuales tres estaban asignados al municipio de Yautepec y presuntamente tenían vínculos con la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública dijo que hace falta designar a cinco secretarios de seguridad en los municipios, debido a que no han aprobado los exámenes de control de confianza.

