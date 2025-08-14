Cuernavaca, Mor.- Un elemento de la Policía Morelos, adscrito al Pueblo Mágico de Tlayacapan, fue asesinado a balazos por un sujeto que posteriormente fue perseguido por la fuerza pública y abatido en un intercambio de disparos de arma de fuego.

El crimen del elemento policial ocurrió aproximadamente a las 07:50 horas en calles del barrio de Santa Ana, donde fue atacado a balazos por un sujeto que viajaba en una motocicleta. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Sus compañeros policías identificaron al homicida y lo siguieron hasta la carretera Totolapan–Tlayacapan, a la altura de la colonia San Andrés. Cuando se percató del seguimiento disparó contra los efectivos policiales y en un cruce de balazos fue abatido.

Lee también Detienen a familia en Yucatán; les aseguran paquetes con marihuana y metanfetamina

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que el homicida llevaba un arma corta calibre 9 milímetros, nueva.

“Es un arma del agresor, un arma nueva, no es un arma usada, entonces podría ser de quizás de algún grupo…”, afirmó.

Lee también Vinculan a proceso a exlegislador federal de Morena por robo de documentos en Campeche; podrá seguir su proceso en libertad

En lo que va de esta administración estatal cuatro policías han sido asesinados de los cuales tres estaban asignados al municipio de Yautepec y presuntamente tenían vínculos con la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública dijo que hace falta designar a cinco secretarios de seguridad en los municipios, debido a que no han aprobado los exámenes de control de confianza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr