El director del penal de mediana seguridad “La Toma”, ubicado en la , fue asesinado a tiros la mañana de hoy.

La víctima fue identificada como René Vergara Vergara, quien fue atacado a tiros cuando viajaba en un vehículo en el fraccionamiento Villa Verde del municipio de Córdoba.

El funcionario, quien viajaba solo y sin sus escoltas, murió en el lugar de los hechos, hasta donde llegaron elementos de distintas corporaciones para acordonar la zona y montar un operativo en búsqueda de los sicarios.

Vergara Vergara era el actual director del Centro de Readaptación Social de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes.

En el 2021, familiares de reos de dicho penal de habían manifestado para denunciar presuntas irregularidades cometidas por el director del penal, René Vergara.

El asesinato del servidor público ocurre luego del violento motín ocurrido a principios del mes en el penal de Tuxpan, en el norte del estado, el cual dejó nueve muertos y diez heridos.

La revuelta de los internos fue en protesta por las constantes agresiones y extorsiones al interior de la penitenciaria por parte de integrantes de la organización criminal Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

