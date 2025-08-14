Culiacán, Sin.- En una nueva cadena de hechos de violencia en los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato, siete personas del sexo masculino fueron privados de la vida con impactos de bala, entre las víctimas, se encuentra el agente de la policía municipal, con 14 años de servicio, Ivan Alfonso “N”, de 44 años.

La violencia se volvió acentuar en la capital del estado, con cinco de los siete homicidios dolosos registrados, durante el miércoles pasado, en el que sobresalió el caso del policía municipal, atacado a balazos, al salir del servicio, cuando conducía un vehículo Nissan de modelo viejo, por la avenida Venustiano Carranza, en el segundo cuadro.

Un hombre de apariencia joven, el cual vestía un pantalón de mezclilla y camisa de manga larga, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba en la calle Mina Cerro de la Bufa, en la colonia los Huizaches, al sur de Culiacán.

Violencia sacude Sinaloa; siete hombres asesinados en Culiacán, Navolato y Mocorito. Foto: Especial

Las autoridades federales localizaron en un arroyo que cruza la colonia Cinco de Febrero, el cuerpo de un hombre, de apariencia joven, el cual presentaba varios impactos de bala, sin que este portara identificación entre sus ropas.

En la colonia Lomas del Boulevard, a espaldas de un casino, en la parte oriente de la capital del estado, un hombre, como de 30 años de edad, fue victima de un atentado a balazos, por lo que este perdió la vida en forma instantánea.

Sobre la avenida 15 de Septiembre, en la colonia Rafael Buelna, Miguel Ángel “N”, fue atacado a balazos por desconocidos, al descender de su vehículo, al acudir los cuerpos de auxilio, determinaron que este no presentaba signos vitales.

Violencia sacude Sinaloa; siete hombres asesinados en Culiacán, Navolato y Mocorito. Foto: Especial

En el patio de una humilde vivienda, ubicada en la comunidad de Los Reyes, en la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Navolato, fue asesinado de varios disparos de armas de fuego, Denis Abel “N”, de 33 años de edad, los disparos alertaron a vecinos, los cuales reportaron el hecho a las líneas de emergencia.

A un costado de la carretera México-Nogales, a la altura de la comunidad de Agua Salada, en el municipio de Mocorito, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, envuelta en una cobija, fueron conductores los que reportaron sobre un bulto sospechoso a un lado de la vía terrestre.

