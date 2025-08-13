Más Información

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, (Morena), explotó contra una reportera que le preguntó si estaría dispuesto a hacerse la para poner el ejemplo.

En la “mañanera” del edil, la reportera recordó que un día antes Rodríguez había referido estar de acuerdo en hacer pruebas antidoping al cuerpo de bomberos y otros departamentos, a lo que prosiguió con la pregunta si él se haría la prueba para poner el ejemplo.

El cuestionamiento provocó la furia del presidente municipal quien respondió de forma airada qué comportamiento había visto en él para que la reportera pensara que estaba .

La comunicadora contestó que en ningún momento había pensado eso, y que simplemente pedía le respondiera la pregunta.

Sin embargo, el alcalde Jacobo Rodríguez continuó su respuesta con el mismo enojo: “Por qué no le preguntas a Lorenzo o a los regidores… Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado”.

“La pregunta es para usted, alcalde”, insistió la reportera. Pero Jacobo Rodríguez continuó con el reclamo: “Por qué me haces esa pregunta. Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a Purón”, en referencia a tres expresidentes municipales, dos de ellos ya fallecidos.

Inclusive el alcalde volvió a cuestionar si la misma pregunta se la hacía al gobernador Manolo Jiménez.

Finalmente, la reportera preguntó si le contestaría la pregunta y alcalde cuestionó a qué se dedicaba. “Siguiente”, dijo el alcalde y no respondió el cuestionamiento.

