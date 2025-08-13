Más Información

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Caída de WhatsApp Web: esto es lo que pasó

Caída de WhatsApp Web: esto es lo que pasó

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Ciudad Juárez.- Dos menores de edad de la etnia , están siendo buscados por elementos de diversas corporaciones policiacas en el municipio de Ascensión, Chihuahua.

Los menores fueron identificados como Sara Holguín Molina de 10 años 10 meses de edad y Antonio Holguín Molina de 8 años de edad.

De acuerdo con lo que se ha informado, los menores desde el pasado lunes 11 de agosto, en el municipio de Ascensión, por lo cual, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegaron uny rastreo en diversos ranchos y poblados de la región.

Desaparición de Sara Holguín Molina de 10 años y Antonio Holguín Molina de 8 años (13/08/2025). Foto: Especial
Desaparición de Sara Holguín Molina de 10 años y Antonio Holguín Molina de 8 años (13/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Las acciones policiales, comenzaron a las 14 horas de ayer martes 12 de agosto, con el objetivo de ubicar a los niños Sara y Antonio, ambos de apellidos Holguín Molina, de 10 y 08 años de edad respectivamente y miembros de la comunidad tarahumara, con quienes se tuvo contacto por última vez en la colonia Veracruz del Municipio de Ascensión.

De manera exhaustiva y con la colaboración de diversas autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Paramédicos y voluntarios, se recorrieron ranchos y colonias, incluyendo Veracruz, El Tagle, Modelo, La Victoria, Ejido Ley 6 de Enero, Rancho “El Salado” y “El Potrero”.

Antonio viste pantalón color caqui camisa a cuadros en color negro con amarillo y tenis grises, mientras que Sara, viste un pantalón tipo pescador en color verde blusa roja y tenis azul marino.

Operativos de búsqueda para hallar a los niños (13/08/2025). Foto: Especial
Operativos de búsqueda para hallar a los niños (13/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Estos operativos continuarán hasta dar con el paradero de los hermanitos, por lo que cualquier información que ayude a su localización, debe proporcionarse a través de los números de emergencia 911 o 089.

De momento no se ha proporcionado mayor información sobre el posible móvil de la desaparición o demás datos al respecto.

Continúan las búsquedas por distintas partes del municipio (13/08/2025). Foto: Especial
Continúan las búsquedas por distintas partes del municipio (13/08/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses