Zacatecas.- Ante la alerta de viajes emitida por Estados Unidos, en la que ya incluye a México dentro del factor de “terrorismo”, y donde Zacatecas figura dentro de las seis entidades en semáforo rojo y la categoría de “No Viajar”, el gobierno zacatecano exhortó a las autoridades estadounidenses a que se informen sobre “la situación actual” que esta entidad tiene en materia de seguridad.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de Zacatecas emitió dicho exhorto que dice: “Desde esta Mesa de Construcción de Paz (gabinete de seguridad) invitamos respetuosamente a las autoridades de los Estados Unidos a conocer de primera mano la situación actual de Zacatecas, a fin de que las recomendaciones a sus ciudadanos se basen en información verificada y actualizada”.

En el boletín, las autoridades zacatecanas argumentan que la situación de seguridad de esta entidad es distinta y como fuente mencionan los datos oficiales del Gobierno de México, al señalar que, desde el pasado mes de julio, Zacatecas se colocó “como el tercer estado más seguro del país en materia de homicidios dolosos, sólo por debajo de Yucatán y Coahuila”, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También se menciona que, en ese mismo mes, Zacatecas registró “siete homicidios dolosos, lo que equivale al 0.3 por ciento del total nacional, cifra muy inferior a la registrada por entidades vecinas y por los estados con mayor índice delictivo, donde se contabilizaron hasta 182 casos en el mismo periodo”.

El gobierno enfatiza que “este logro es histórico si se compara con la situación de 2021, cuando Zacatecas figuraba entre los primeros lugares de inseguridad y cerró el año con más de mil 700 homicidios dolosos. Hoy, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la participación activa de la ciudadanía, el estado vive una realidad muy distinta y más segura”.

