Habitantes del municipio poblano de Cuapiaxtla de Madero intentaron linchar a dos presuntos delincuentes, sin embargo cuando las fuerzas del orden se los impidieron, provocaron una gresca y ataques al Palacio Municipal y patrullas.

Durante la confrontación ciudadana con fuerzas del orden, resultaron heridos dos elementos de la Secretaria de Marina y tres civiles, además de que causaron daños a edificios públicos y al menos una patrulla fue volcada.

De acuerdo con reportes policiales y ciudadanos, los inconformes además bloquearon la carretera federal Puebla–Tehuacán; ante los hechos de violencia la alcaldesa del lugar debió ser sacada del lugar a través de un helicóptero.

Todo inició cuando habitantes de la colonia San Mauricio de la cabecera municipal retuvieron a dos sujetos a los que señalaron de intentar robar una motocicleta, por lo que amenazaron con lincharlos.

Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron el plan especial para evitar el linchamiento y rescataron a los dos retenidos, pero ello generó una mayor molestia de los inconformes, quienes tocaron las campanas para llamar al resto de la población.

La llamada fuente ovejuna se confrontó con las fuerzas del orden; durante la fresca tres civiles resultaron heridos, así como dos marinos.

La comunidad arremetió contra una patrulla de la Policía, además de arrojar objetos a la presidencia municipal y distintos edificios públicos y el cierre de la carretera Puebla-Tehuacán.

La alcaldesa Sandra Sánchez Ramos, intentó dialogar, pero fracasó y debió ser sacada del lugar vía aérea.

