Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

"A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad"; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial () y el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica (CONSEQRO) firmaron un para la construcción de un Querétaro más innovador, competitivo y sostenible, con miras a un futuro con menos desigualdades y mayores oportunidades para todos.

El acto fue encabezado por el Dr. , titular del IMPI, y Ricardo Pereda López, presidente del CONSEQRO. Los acompañaron la Mtra. Sharon López, titular de la Oficina de Representación del IMPI en Querétaro; Luis Lozano Fuentes, director general del CONSEQRO; y Alan Fernando Martínez Reyes, coordinador de Vinculación y Proyectos Estratégicos del organismo.

También estuvieron presentes las diputadas locales Claudia Díaz Gayou y Andrea Tovar, integrantes de la LXI Legislatura del Estado; consejeros del CONSEQRO y representantes de más de 20 dependencias del gobierno federal en el estado, incluyendo la Secretaría de Economía, SEDATU, SADER, SEMARNAT, INM, PRODECOM, CONDUSEF y SRE. Asistieron, además, el consejero del IEEQ, Daniel Dorantes, y el niño conferencista David Da Vinci.

Por parte del sector empresarial, participaron representantes de cámaras y asociaciones como COPARMEX, CANACO, CANIRAC, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Clúster de Tecnologías Digitales, AMEXME y CMIC. Todos coincidieron en la importancia de fortalecer la , fomentar la innovación tecnológica y consolidar la colaboración entre sectores público, privado y sociedad civil.

El convenio contempla acciones concretas para promover el uso estratégico de la propiedad industrial en empresas y emprendedores, así como el desarrollo de diagnósticos y proyectos con visión a largo plazo, alineados con la Agenda 2030 y el Plan México impulsado por la presidenta . También busca fortalecer la capacidad de innovación y la protección de desarrollos tecnológicos, posicionando a Querétaro como referente nacional en contenido local y sustitución de importaciones.

El CONSEQRO anunció que actualizará hacia 2026 las proyecciones de crecimiento y el diagnóstico estratégico del estado (13/08/2025). Foto: Especial
El CONSEQRO anunció que actualizará hacia 2026 las proyecciones de crecimiento y el diagnóstico estratégico del estado (13/08/2025). Foto: Especial

En este contexto, se destacó la importancia de preparar al estado ante escenarios como una eventual renegociación del T-MEC, que encabezará el canciller Marcelo Ebrard, y de consolidar una economía con justicia social.

“Necesitamos, en este momento, estar indisolublemente unidos frente a las tensiones que se generan en el espacio geopolítico global y atender las cuestiones del futuro. Tener un mapa de ruta de desarrollo que no podemos construir solos; se requiere la participación del sector público y privado, generar tecnología que nos permita sustituir importaciones y mejorar el contenido nacional de las exportaciones. Quiero que Querétaro esté mejor, cada vez mejor, y estoy convencido que lo podemos lograr juntos”, enfatizó Santiago Nieto.

El CONSEQRO anunció que actualizará hacia 2026 las proyecciones de crecimiento y el diagnóstico estratégico del estado, anticipando soluciones para desafíos como el aprovechamiento del bono demográfico y la gestión sostenible de recursos naturales. Las diputadas locales presentes respaldaron esta agenda y se comprometieron a impulsarla desde la Legislatura, priorizando la innovación, la protección de derechos y la planeación con enfoque social.

Por su parte, Ricardo Pereda López señaló que esta alianza representa un hito para vincular la planeación estratégica del estado con políticas públicas enfocadas en la innovación, la competitividad y el , siempre con la participación ciudadana como eje central.

La jornada concluyó con la firma simbólica del libro de aliados estratégicos para la planeación, gesto que reafirma el compromiso colectivo por construir un futuro sólido, sostenible e incluyente para Querétaro.

