Tamaulipas.- El atleta Edgar Santiago Liñán Reyes llegó hoy al municipio de Aldama, en un recorrido que hizo desde Matamoros, para cumplir la promesa a su padre (quien se encuentra enfermo) de visitar la tumba de sus abuelos.

A Santiago Liñán, conocido como “Lobo”, le llevó más de dos días hacer el recorrido por un costado del Golfo de México.

Según los reportes de las autoridades, el atleta de 43 años de edad partió de Matamoros el lunes a las 4:00 horas.

Atleta Edgar Santiago Liñán Reyes llegó al municipio de Aldama (13/08/2025). Foto: Especial

En el trayecto descansó en dos ocasiones, una en el municipio de San Fernando y después en Soto La Marina.

Fue un reto complicado para Santiago. Porque tenía que estar siendo revisado por un dolor de rodillas, por parte de paramédicos de Ambulancias Orduña, quienes estuvieron cerca de él en toda la travesía.

Incluso hubo lágrimas en la carretera, porque su terapeuta le recomendó no continuar y él sentía que le había fallado la promesa a su padre, “perdón papá por no cumplir, pero si lo intenté”, dijo en redes sociales 30 kilómetros antes de llegar a Aldama.

Paramédicos atendieron al atleta (13/08/2025). Foto: Especial

“Mi objetivo siempre ha sido cumplir la meta para recibir ayuda para mi papá, pagar especialistas para sus tratamientos”, expresó Santiago entre lágrimas.

Recibió apoyo de la gente. Lo motivaron a no derrumbarse, y que estuviera consciente de que solo le faltaron 30 kilómetros, mismos que los recorrió con ayuda.

Al llegar a la cabecera municipal de Aldama, los habitantes salieron a manifestarle apoyo a Santiago, quien también recibió seguridad de la Guardia Estatal, con elementos de Apoyo Carretero.

Explicó el motivo de su reto: “Mi papá tenía un sentimiento de llegar aquí para visitar la tumba de ellos, para estar aunque sea en un enlace en videollamada. Gracias a todos por seguirme en las redes. Me duele en el corazón no hacer la ruta completa, pero mi terapeuta me dijo no y decidí caminar un poco, para después llegar con ayuda hasta aquí”.

Según la información de autoridades, el padre de Santiago es paciente oncológico en Matamoros, diagnosticado con cáncer de piel.

El atleta narró que corrió bailando en ratos, luego cantaba, lo hizo muy feliz y también orando al cielo.

