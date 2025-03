¿Qué es el cáncer de piel, la enfermedad que padece Mau Nieto?; estos son sus síntomas

El pasado 27 de marzo, Mau Nieto sorprendió a sus seguidores de redes sociales, al confesar a través de Instagram que recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel, debido a un pequeño grano que le salió en el pecho.

De acuerdo con su relato, el comediante fue diagnosticado por su esposa, Carla Fernández, quien es dermatóloga y notó que algo andaba mal con la protuberancia.

“Me dijo ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un carcinoma basocelular, un cáncer de piel de los más comunes, nada grave. Con ayuda de Carlita me lo quitaron”, señaló en el clip.

¿Qué es el cáncer de piel, enfermedad que padece Mau Nieto?

Nieto aprovechó su plataforma para advertir a sus seguidores en un tono relajado, sobre las consecuencias de no utilizar protector solar al exponerse a los rayos UV y resaltó la importancia del cuidado de la piel.

La condición del comediante, tal como lo señaló, se trata de un cáncer de los más “comunes” y menos invasivos que, incluso puede generarse en zonas del cuerpo que no se exponen al sol, de acuerdo con la Clínica Mayo “el crecimiento anormal de las células de la piel se suele desarrollar en la dermis expuesta al sol. Esta forma frecuente de cáncer también puede ocurrir en zonas de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar”.

Tal como se explica en el sitio experto, existen tres tipos principales de cáncer de piel: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. El primero es la afección que padece Mau Nieto, la cual se identifica porque en muchas ocasiones las señales de alerta pasan desapercibidas.

Los pacientes con urticaria crónica tardan más de 3 años en ser diagnosticados. Fuente: Freepik.

Signos y síntomas del carcinoma de células basales

Por lo general, los carcinomas de células basales se producen en áreas del cuerpo expuestas al sol, como el cuello o el rostro y puede aparecer como:

Un bulto ceroso o perlado

Una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel

Una úlcera con costras o sangrante que se cura y regresa





