La alcaldía Miguel Hidalgo y Nestlé firmaron un convenio de colaboración para apoyar a niños con cáncer, a las madres trabajadores de la alcaldía y para capacitar a jóvenes que buscan empleo.

Durante un evento protocolario en la explanada de la demarcación, el edil panista precisó que con esta firma reiteran su compromiso y visión de que el gobierno por sí solo no puede solucionar todos los problemas y que requiere de la iniciativa privada y de organizaciones civiles.

“Nosotros somos un gobierno humanista que cree en la persona y que tenemos que ayudar a otras personas, pero también reconocemos que el gobierno no puede sólo, el gobierno asume una responsabilidad de liderazgo para enfrentar los problemas públicos, pero para enfrentar esos problemas necesitamos de las empresas, de las organizaciones civiles, de todos los actores públicos para echarle montón a los problemas”, dijo.

Precisó que otros piensan que el gobierno lo puede y lo debe de hacer todo, “en eso no creemos, cuando el gobierno quiere hacer todo, hace mal todo porque no se aboca a lo más importante, y creemos que cuando el gobierno se mete a todo, atenta contra las libertades, contra los derechos y se vuelve una lluvia de pretextos y justificación”.

Como parte de esta alianza, se colocó un gran corazón en la explanada de la alcaldía para recolectar tapitas de plástico que el Banco de Tapitas AC recicla y convierte en dinero para apoyar a niños y niñas con cáncer.

Asimismo, próximamente se colocará un lactario en la alcaldía para que las madres trabajadoras puedan alimentar a los bebés.

Asimismo, Nestlé realizará capacitaciones y Ferias de Empleo en los Faros del Saber para que jóvenes se preparen para enfrentar el mundo laboral.

Javier León, director de Asuntos Corporativos de Nestlé México, señaló que esta alianza es un ejemplo tangible de como la colaboración entre el sector público y privado “puede generar un impacto real y duradero en la vida de las personas y de los ciudadanos”.

“Estas iniciativas no son acciones aisladas, son parte de un enfoque integral donde buscamos fortalecer la nutrición, el bienestar, la inclusión y las oportunidades para todos los vecinos de esta comunidad. Sabemos que las grandes transformaciones se logran con el compromiso y el trabajo mutuo entre las empresas, los gobiernos y, sobre todo, con todos los vecinos y la comunidad, esta firma será prueba de ello”, destacó.

