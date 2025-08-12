El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que las estaciones que integran el conjunto Pantitlán de las Líneas 1, 5, 9 y A, operan de forma normal desde el inicio de servicio de este martes, y las corridas de los trenes se realizan sin contratiempos, aunque continúan labores de limpieza al interior.

En las primeras horas de la jornada de hoy, se coordinaron acciones para desalojar el agua acumulada y secar en zonas de torniquetes y pasillos, principalmente en las conexiones de Pantitlán Línea A hacia Línea 9 y 1, así como en Pantitlán Línea 5.

El área de instalaciones hidráulicas verificó el funcionamiento de equipos de rebombeo instalado en los cárcamos, que permiten el desalojo de agua del sistema de captación del Metro hacia la red de drenaje exterior, la cual se vio rebasada ante la fuerte lluvia que cayó durante la noche de ayer y madrugada de hoy.

En tanto, al exterior del conjunto Pantitlán también se coordinan acciones para el desazolve de registros, con la finalidad de que los equipos de rebombeo del Metro tengan un desagüé correcto.

Durante las primeras horas de servicio se corrigió el ingreso de agua a pasillos de la estación Hangares, Línea 5, la cual reabrió sus puertas alrededor de las 8:00 horas.

Afuera de Hangares, trabajadores del Metro colaboraron en el desazolve de la red de drenaje exterior.

Cabe destacar, que la operación de los trenes en las 12 Líneas que integran la red opera de forma normal desde inicio de servicio y hasta la hora.

El Metro recuerda que en caso de lluvia, los trenes reducen su velocidad de marcha al 50%, por lo que es importante prever los tiempos de traslado.

