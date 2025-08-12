Más Información
FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero
Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice
Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos
"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Hangares de la Línea 5 reabrió y actualmente todas las estaciones de la línea ofrecen servicio con circulación continua de trenes.
La reapertura se da luego de que la estación permaneciera cerrada debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la fuerte lluvia registrada en la Ciudad de México la madrugada de este martes. La medida preventiva se tomó como parte de los protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.
El resto de las estaciones de la Línea 5 operó con normalidad durante el cierre. Autoridades exhortan a las personas usuarias a mantenerse informadas y tomar previsiones ante las lluvias previstas para este martes.
Lee también Lluvias provocan encharcamientos; policías de la SSC auxilian a automovilistas y liberan vialidades
LL