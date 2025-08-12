El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Hangares de la Línea 5 reabrió y actualmente todas las estaciones de la línea ofrecen servicio con circulación continua de trenes.

La reapertura se da luego de que la estación permaneciera cerrada debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la fuerte lluvia registrada en la Ciudad de México la madrugada de este martes. La medida preventiva se tomó como parte de los protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025

El resto de las estaciones de la Línea 5 operó con normalidad durante el cierre. Autoridades exhortan a las personas usuarias a mantenerse informadas y tomar previsiones ante las lluvias previstas para este martes.

Lee también Lluvias provocan encharcamientos; policías de la SSC auxilian a automovilistas y liberan vialidades

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL