Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la reabrió y actualmente todas las estaciones de la línea ofrecen servicio con circulación continua de trenes.

La reapertura se da luego de que la estación permaneciera cerrada debido a la acumulación de agua en el exterior, provocada por la fuerte lluvia registrada en la Ciudad de México la madrugada de este martes. La medida preventiva se tomó como parte de los protocolos de seguridad y protección civil para salvaguardar a las y los usuarios.

El resto de las estaciones de la Línea 5 operó con normalidad durante el cierre. Autoridades exhortan a las personas usuarias a mantenerse informadas y tomar previsiones ante las lluvias previstas para este martes.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses