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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabeza este viernes su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.
Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado.
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