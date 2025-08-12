“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Con 85.4 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, la lluvia del pasado 10 de agosto en la Ciudad de México, ha sido la más intensa de la temporada actual, con afectaciones principalmente en el centro y centro-norte de la capital.

Al explicar los pormenores de esta lluvia, José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua) detalló que la lluvia del pasado domingo generó “una mancha púrpura” en el mapa de las isoyetas (un mapa que muestra la distribución espacial de la lluvia en un area específica) que usan las autoridades para nonitorear la afectaciones en esta temporada.

En la imagen que presentó el secretario durante una conferencia de prensa, se puede apreciar que la mancha púrpura fue más visible en el centro de la ciudad -donde se activó la alerta púrpura, la máxima ante la caída de lluvias-, mientras que en otras zonas de la capital, como el sur, no se apreció lluvia.

“La mancha púrpura mas grande en la historia”; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX. Foto: Especial

“Donde sí se concentró, fue en la parte centro norte, donde está esa mancha púrpura, que es la más grande que hemos tenido en toda la temporada. O sea, nunca hemos tenido un día, donde se generara una mancha púrpura tan grande. Y esta mancha púrpura, se puede decir que es la más grande en la historia, de que se tenga registro”, expresó.

Esparza Hernández señaló que la referencia de mayor precipitación que se había registrado en este punto de la Ciudad fue en 1952, con 67 milímetros, mientras que la lluvia de este 10 de agosto fue de 84.5 milímetros, de los cuales, 50 cayeron en apenas 20 minutos.

