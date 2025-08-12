Tras las lluvias de la madrugada, las 12 líneas del Metro y sus respectivas estaciones están abiertas al público.

Las afectaciones por lluvia se presentan en las líneas 4, 7 y 6 del Metrobús, ya que por inundaciones en zonas, tuvo que acortar su tramo.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Hangares de la línea 5 del Metro ya opera con normalidad.

“AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua”.

Lee también FOTOS: Caos en CDMX por lluvias de la madrugada de este martes; reportan inundaciones y graves afectaciones

Sin embargo, hay estaciones que presentan encharcamientos dentro de andenes por las lluvias. Es el caso de la estación Pantitlán de la línea A, donde usuarios pasan entre las aguas o en bases improvisados por personal del Metro, en el piso para que la gente camine y no se moje.

El Metro informó que continúa con la limpieza dentro de estaciones.

Es el caso de la estación Centro Médico, de la línea 9, donde personas de limpieza atendieron la filtración que se presentó dentro del andén.

Lee también Tormenta azota de madrugada a la Ciudad de México; Protección Civil activa alerta para las 16 alcaldías

Metrobús

Por “anegamiento” en la zona, Metrobús informó que la línea 6 opera del tramo de Villa de Aragón a San Juan de Aragón y de El Rosario a Deportivo 18 de marzo. Las estaciones que no prestan servicio son Hospital General La Villa y La Villa.

En la línea 7 del Metrobús, las estaciones que no están abiertas son De los Misterios y Gustavo A. Madero.

En la línea 4 del Metrobús por inundaciones en zona, sin servicio Calle 6 y Alameda Oriente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL