El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informa que este tras la conclusión de las revisiones anuales de las tres líneas de Cablebús, se refrendó las certificaciones de seguridad que proporcionan las empresas internacionales a las líneas 1,2 y 3.

La dependencia explicó que para las revisiones anuales se corroboró la correcta operación de todos los sistemas y del cable; se hicieron pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes, verificación física de los dispositivos que conforman la línea, así como la revisión general de motores, balancines, torres o pilonas.

Asimismo, este proceso permitió refrendar los certificados de seguridad que proporcionan las empresas alemanas TÜV SÜD a las líneas 1 y 3 y TÜV Rheinland a la Línea 2.

Durante los días que las líneas permanecieron cerradas, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se implementó un servicio de apoyo gratuito para trasladar a las personas usuarias, en el mismo horario de operación de las líneas, para no afectar sus actividades cotidianas.

Recordó que estas revisiones anuales se realizan en todos los teleféricos en el mundo como ocurre en Colombia, Perú, República Dominicana e incluso en el Estado de México con el Mexicable, y de acuerdo con la normativa europea, de manera obligatoria cada año se tiene que realizar una inspección del sistema para mantener la certificación que se tiene.

El STE agradeció la comprensión de la población usuaria por su paciencia durante los trabajos de revisión anual, así como a la RTP por su apoyo trasladando a la ciudadanía en sus autobuses sin costo alguno.

