Pachuca.- El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes, confirmó que se inició un procedimiento administrativo de ejecución en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el incumplimiento en el pago del impuesto predial, cuyo adeudo asciende a 802 mil 450 pesos.

El edil señaló que desde hace tres años el partido tricolor dejó de pagar este impuesto, por lo que la deuda acumulada ya se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Indicó que este es un caso más, similar a los que se tienen contra otras personas que no cumplen con este impuesto, y precisó que el primer paso fue solicitar al partido que realizara el pago de sus adeudos.

Lee también Extrabajador de gobierno de Hidalgo acusa a secretarías de incumplir 7 veces orden judicial; debe ser reinstalado en su trabajo

Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, se inició el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el proceso que podría derivar en un embargo.

Aclaró que, por el momento, no se puede ejecutar hasta que el tribunal resuelva. No obstante, en la mayoría de estos casos las resoluciones suelen ser favorables para el municipio y concluyen en un acuerdo de pago, lo que podría suceder también en este caso.

Aunque ya existen acercamientos para llegar a un acuerdo, dijo que aún no hay nada firme. Adelantó que podrían establecerse plazos de varios meses para liquidar el adeudo, pero esto deberá determinarlo una autoridad judicial.

Lee también Implementan operativo de búsqueda para localizar a dos niños tarahumaras desaparecidos en Chihuahua; tienen 8 y 10 años de edad

Rechazó que se trate de una persecución política y sostuvo que se trata de un asunto estrictamente relacionado con el pago de impuestos, que debe cumplirse.

Además resaltó que hay otros partidos que estaban en igual situación, así como escuelas, empresarios y particulares a quienes se le ha hecho la invitación de pago y se han llegado a acuerdos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr