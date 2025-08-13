La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no será un instrumento de persecución política, garantizó su nuevo titular Omar Reyes Colmenares, quien se comprometió a combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con resultados no con discursos.

Sin embargo, advirtió que habrá cero impunidad y cero corrupción ante las amenazas que enfrenta México que trascienden fronteras como los activos virtuales.

Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente para su ratificación como jefe de la UIF, dijo que actuará con firmeza, transparencia y visión de Estado.

Anticipó que se trabajará potenciando con el uso de la tecnología como visión estratégica para que sea un pilar del sistema financiero nacional.

Consideró que la UIF es una pieza de arquitectura clave porque es el ojo técnico que analiza y disemina la información para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que es uno de los alimentos de la corrupción. Pero no sólo eso sino que también protege y construye confianza.

Así, aseguró que no bastará con señalar a los culpables, ni que la UIF sea una promesa sino una realidad.

Omar Reyes Colmenares, es egresado de la carrera de Derecho de la UNAM. Foto: SSC

¿Quién es Omar Reyes?

El pasado 4 de agosto Omar Reyes Colmenares fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Pablo Gómez.

En el nombramiento enviado al Congreso de la Unión, se destaca que cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional. Es egresado de la carrera de Derecho de la UNAM.

Su más reciente cargo público fue titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Destaca que fue director de la oficina de la Interpol en México; director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México; director general de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia del Sistema Penitenciario, y subsecretario del Sistema Penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

Con este nombramiento, la UIF fortalecerá su labor en la detección, prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita.

