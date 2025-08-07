La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la llegada de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reforzará las investigaciones de lavado de dinero que se lleva a cabo a partir de la venta de drogas y de robo de combustible.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó el trabajo hecho por Pablo Gómez al frente de la UIF, pero indicó que como también tiene conocimiento en reformas políticas, decidió invitarlo a encabezar la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

"El trabajo que hacemos para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios, y otros delitos en nuestro país, pues tienen que ver también con la investigación del dinero, que se produce a partir de la venta de drogas, de combustible ilícito. Omar Reyes es especialista, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo.

"Pablo, por supuesto hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar va a fortalecer la investigación relacionada con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas", dijo.

