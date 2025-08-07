Más Información

La presidenta afirmó que la llegada de al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reforzará las investigaciones de lavado de dinero que se lleva a cabo a partir de la venta de drogas y de robo de combustible.

En , la jefa del Ejecutivo federal destacó el trabajo hecho por al frente de la UIF, pero indicó que como también tiene conocimiento en reformas políticas, decidió invitarlo a encabezar la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

"El trabajo que hacemos para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios, y otros delitos en nuestro país, pues tienen que ver también con la investigación del dinero, que se produce a partir de la venta de drogas, de combustible ilícito. , entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo.

"Pablo, por supuesto hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar va a fortalecer la investigación relacionada con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas", dijo.

