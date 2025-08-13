Juchitán, Oax.– El cierre de la facultad de Medicina, que se abrió hace tres años en Tehuantepec, por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), provocó malestar entre alumnos y padres de familia.

El presidente de los comuneros del barrio Lieza, de Tehuantepec, donde se había instalado la facultad, Ángel Rodríguez Jacinto, explicó que nunca hubo tratos con la UABJO, sino con las autoridades de la preparatoria 4, quienes se les donó entre cinco y seis hectáreas.

Hace tres años, aclaró, tuvimos una conversación informal con las autoridades de la UABJO, quienes exploraban la posibilidad de abrir tres facultades, como Medicina, Odontología y Ciencias Químicas, en los terrenos cedidos a favor de la preparatoria 4.

Sin embargo, explicó, no se firmó ningún convenio y no volvieron a hablarnos del tema. Solo supimos que habían abierto la facultad de medicina, que ahora nos enteramos, se regresa a la ciudad de Oaxaca.

A raíz de esa decisión, que se anunció ayer en la capital de Oaxaca, hemos escuchado la molestia de los padres, cuyos hijos cursaban los primeros semestres en la facultad de medicina de Tehuantepec y ahora tendrán que gastar más, dijo.

El pasado dos de agosto, las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y del gobierno juchiteco, acordaron abrir una facultad bilingüe de Medicina y Cirugía en esta ciudad de Juchitán, con la idea de que inicie cursos en las próximas semanas.

Según el acuerdo suscrito, el rector, Cristian Eder Carreño López y la directora de la Facultad de Medicina, Gema Hernández Bernardino, la facultad de Medicina estará en las instalaciones donde funcionó el centro de movilidad migratorio.

Tras conocer que la UABJO se llevará la facultad de Medicina a la ciudad de Oaxaca, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, señaló que, hasta el mediodía de hoy, se mantiene el compromiso de instarla es facultad en Juchitán.

